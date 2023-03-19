حمودة: إحالة مرتبات مارس إلى المصرف المركزي

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة إحالة مرتبات شهر مارس الجاري إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وقال حمودة في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “تم احالة مرتبات شهر مارس 3 للعام 2023م إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة”.

وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن في 13 مارس الجاري إحالة منحة الزوجة والأبناء عن أشهر يناير، فبراير، مارس لسنة 2023 إلى المصارف التجارية لصرفها لمستحقيها.