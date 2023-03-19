مفوضية الإنتخابات تستعد لإطلاق المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الإنتخابية للمرأة

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باشرت اللجنة التحضيرية العليا بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، و بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات، والاتحاد النسائي الليبي العام، استعداداتها لإطلاق المؤتمر الأقليمي لتعزيز مشاركة المرأة في ليبيا بالانتخابات”آليات وحلول” والمزمع إطلاقها في شهر مايو المقبل، خلال الاجتماع التحضيري الذي يعقد في العاصمة التونسية على مدار يومي 17، 18 مارس الجاري.

بحضور رئيسة وأعضاء اللجنة التحضيرية العليا رباب حلب عضو المجلس، والمدير العام للمفوضية محمد اقحيص، و رئيسة الشبكة العربية للمرأة في الانتخابات سهير عابدين وأعضاء من اللجنة التوجيهية للشبكة ورئيس الاتحاد النسائي الليبي العام السيدة فتحية البخبخي والنائب الأول السيدة نانا عيسى.

وأكدت رئيسة وأعضاء اللجنة التحضيرية العليا إن هذه الفعاليات تأتي في إطار الدور الذي تلعبه المفوضية لأهمية تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات وبحث وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تعترضها، وهذا يضاف إلى حزمة النجاحات التي حققتها المفوضية للمرأة و وصولاً إلى أعلى مستويات المشاركة التي تحقق مبدأ الشمولية والمصداقية.