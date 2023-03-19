الحاجي: إجراء الانتخابات نهاية 2023 أمر صعب

أكد الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، أن المشهد السياسي يؤكد صعوبة إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وشدد الحاجي، في تصريحات، أن الدول الغربية مثل أمريكا وبريطانيا لعبت دورا رئيسيا في انقسام الجيش الليبي.

ويرى مراقبون أن تمسك المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بموضوع سحب المرتزقة بالرغم من حساسيته يرجع إلى الضغط الأمريكي عليه وعلى الأطراف المختلفة، حيث سبق أن وجهت واشنطن رسائل واضحة للأطراف الداخلية التي لها صلة بموضوع المرتزقة بضرورة فك الارتباط معها.