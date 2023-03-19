سعد المريمي: تشكيل حكومة جديدة يتطلب تنسيقا من الدول الفاعلة في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب، سعد المريمي، أن تشكيل حكومة جديدة يتطلب تنسيقا من الدول الفاعلة في ليبيا المدعومة من القوى الكبرى.

وقال المريمي في تصريحات صحفية: “القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات موجودة وأقرها مجلس النواب في التعديل الثالث عشر بموافقة مجلس الأعلى للدولة، وهناك توافق بين مجلسي النواب والدولة ولكن السؤال هل ستنجح اللجنة المشتركة 6+6 في صياغة القوانين الانتخابية”.

وأضاف “شروط الترشح على الانتخابات الرئاسية خاصة مزدوجي الجنسية والعسكريين ما زالت محل خلاف حتى الآن، وهناك عدة صعوبات لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور منها الوضع الأمني وتحفظات بعض المكونات الاجتماعية”.