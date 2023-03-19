وفد أمريكي بقيادة مساعدة وزير الخارجية يزور ليبيا للقاء حفتر وقيادات عسكرية وبرلمانية

وصلت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي بربرا ليف، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة بنغازي؛ للقاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، وذلك بحسب ما أفادته وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل اعلام محلية أن مُساعدة وزير الخارجية الأمريكي، بربرا ليف، وصلت إلى مدينة بنغازي، رفقة وفد دبلوماسي، وتوجهت إلى الرجمة، للقاء المشير خليفة حفتر، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية في بنغازي، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي.

ووفقا لبيان رسمي، تُجري مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا أ. ليف، زيارة إلى تونس من 20 إلى 23 مارس/آذار الحالي، ضمن جولة في المنطقة تشمل أيضاً الأردن ومصر ولبنان.

وأعلن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي، أن ليف تجري زيارة إلى الأردن ومصر ولبنان وتونس، من 15 حتى 25 مارس 2023، لافتاً إلى أنها ستتحول إلى تونس من 20 إلى 23 مارس، حيث “تعيد التأكيد على الدعم الأميركي للشعب التونسي وتطلعاته إلى حكم ديمقراطي وخاضع للمساءلة، وتجري مشاورات بشأن الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة، وتشدد على دعم الولايات المتحدة لعمل دبلوماسييها في العواصم التي يتمركزون فيها”.