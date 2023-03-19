الجهاني: أتوقع أن تختار رئاسة النواب أعضاء لجنة القوانين الانتخابية

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني، عدم إدراج تشكيل اللجنة 6+6 ضمن بنود جدول أعمال جلسة مجلس النواب المزمع عقدها غدا الاثنين.

وقال الجهاني في تصريح صحفي، إنه يتوقع أن “رئاسة المجلس هي من ستختار أعضاء اللجنة”.

وفي سياق متصل كان قد صرح عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن “جلسة غد الإثنين ستخصص لاختيار أعضاء اللجنة المكلفة بالقوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وقال العرفي، إن “اللجنة ستتكون من 6 أعضاء بناءً على عدد الدوائر الانتخابية في ليبيا وهي 13 دائرة”، مضيفا أنه “سيكون هناك صراع قوي بين الأعضاء من أجل أن تمثل الــ13 دائرة؛ لذلك أعتقد لن نصل إلى توافقات فيما بين الدوائر أو حتى داخل الدائرة الواحدة”.

وأردف؛ “فبالتالي سيسند الأمر إلى هيئة رئاسة المجلس لاختيار 6 أعضاء يمثلون المجلس لإنجاز القوانين الانتخابية”.

وأكمل؛ “قد يكون معيار اختيار الأعضاء الـ 6 بحسب الأقاليم الثلاث بواقع عضوين من كل إقليم؛ وقد يكون معيار الكفاءة والخبرة القانونية هي الأساس في الاختيار”.

وختم موضحًا أن “التعديل الدستوري الـ 13 حدد مدة إنجاز القوانين الانتخابية في غضون شهرين؛ وبالتالي اللجنة المشتركة 6+6 أمامها شهرين لإنجاز القوانين الانتخابية”.