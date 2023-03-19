الساعدي: انتهاء أعمال صيانة خط (السرير – سرت) بالنهر الصناعي

أعلن الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، انتهاء أعمال صيانة خط (السرير – سرت)، مشيرا إلى أنه جاري إعادة ضخ المياه بالخط تدريجيًا، حيث وصلت أمس إلى خزان التجمع والموازنة إجدابيا، وستصل خلال الأيام المقبلة إلى سرت بالكميات السابقة.

وقال الساعدي، في تصريحات صحفية: “وضع الجهاز ممتاز جدا، هناك بعض الاعتداءات من المواطنين، لكن بشكل أقل من السابق، ونأمل استمرار دعم القوات الأمنية في جميع المدن، فالوضع التشغيلي جيد حسب الإمكانيات المتاحة، ويصل الإنتاج اليومي إلى 2.2 مليون متر مكعب”.

وأضاف “هناك خطة لزيادة الإنتاج وضعها الجهاز، وهي الخطة الخماسية (2019 – 2023) التي تهدف أن تصل بكميات المياه إلى 2.35 مليون متر مكعب مع نهاية العام الجاري، وأتوقع أن يُتجاوز هذا الرقم، حسب المعطيات المتاحة”.