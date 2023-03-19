وزير الاقتصاد: ليبيا مقبلة على مرحلة بناء لتطوير البنية التحتية بكافة المناطق

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج أن ليبيا مقبلة على مرحلة بناء كامل لتطوير البنية التحية بكافة المناطق بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق التنوع بالاقتصاد الوطني والناتج المحلي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد اليوم الأحد بديوان الوزارة وفد رفيع المستوى من وزارتي الاقتصاد الوطني والتجارة بفلسطين رفقة نائب السفير الفلسطيني لدى ليبيا وعدد من أصحاب الاعمال بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض والمدير العام بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة عبدالعزيز الشاوش وذلك لوضع رؤية مشتركة حول التعاون الاقتصادي والصناعي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد وزير الاقتصاد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وتبادل الخبرات والانتقال نحو اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي ، مشيراً أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم كافة التسهيلات اللازمة للشركات الفلسطينية والمستثمرين بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة، مشدداً الى ضرورة اعتماد وكلاء ليبيين للصناعات الفلسطينية بما يحقق المنفعة لكلا البلدين.

وأطلع الوفد الفلسطيني على آلية تسجيل الشركات والعلامات التجارية وفق التشريعات الليبية، إضافة إلى القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الاستثمار والذي يعزز فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والاجنبي، كما ناقش الحاضرون آلية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة وطرح المشاكل والعراقيل التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين وسُبل معالجتها.

واستعرض الوفد الفلسطيني نتائج الزيارات الميدانية لعدد من الشركات الصناعية الليبية، حيث أشاد بجهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم وتطوير قطاعات الصناعة والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص المحلي الذي يشهد نمو كبير.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية تتولى تأطير وتنظيم لقاءات ثنائية لرفع مستوى التبادل التجاري واقتراح إنشاء غرفة تجارية مشتركة وتبادل القوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية ومعايير الجودة المعتمدة.

وحضر الاجتماع مديرو إدارات التجارة الخارجية والشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة وعدداً من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.