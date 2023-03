ليبيا – أَسِف عضو مجلس النواب مصباح دومة لوجود الكثير ممن خانوا بلادهم ليبيا.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “للأسف كثير من خانوا الوطن، وقليلون هم من يتصرفون بوعي أمام القوة والمال”.

