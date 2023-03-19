بوشناف يلتقي عضو مجلس النواب عبدالسلام شوها لدعم جهود إنجاز الانتخابات

بنغازي 19 مارس 2023 (وال) – استقبل المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي، في مكتبه بديوان فرع المجلس بمدينة بنغازي، صباح اليوم الأحد، عضو مجلس النواب الأستاذ عبدالسلام شوها، وذلك لدعم جهود إنجاز الانتخابات.

وجاء اللقاء في إطار وضع تصوّر لمعاضدة خطة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السيد عبدالله باثيلي الرامية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري.

يشار إلى أن اللقاء حضره السيد فتحي محمد موسى التباوي وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب. (وال – بنغازي)

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