شركة الكهرباء تتحدث للأحرار عن إنتاج قياسي مقابل الاستهلاك، وتوضح تفاصيل مشروع تسديد الفواتير عبر المصرف

قالت مصادر مسؤولة بالشـركة العامة للكهرباء إن الإنتاج الحالي للشركة يصل لأول مرة إلى 8200 ميغا، متوقعة وصول التوليد بفصل الصيف وبعد استكمال العمرات الحالية إلى 8700 ميغاوات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن إدارة الشركة العامة للكهرباء أطلقت خطة عمل متكاملة لتنفيذ عدد من العمرات الجسيمة لأغلب محطات توليد الكهرباء على طول البلاد لتكون جاهزة قبل فصل الصيف، مبينة أن الاستهلاك الحالي يتراوح بين 5000 إلى 6000 ميغاوات.

وأشارت الشركة إلى أنها باشرت تنفيذ عدد من العمرات التي لم تستكمل منذ أكثر من 8 سنوات، مؤكدة أنه لأول مرة تقوم الشركة العامة للكهرباء بتنفيذ عدد كبير من العمرات وصل عدد إلىى 13 عمرة جسيمة على طول البلاد التي استكملت بالكامل قبل الدخول في الذروة الشتوية السابقة.

ولفتت الشركة إلى أن العمل جارٍ في الفترة الحالية على تنفيذ 14 عمرة جسيمة، متوقعة الانتهاء منها قبل الدخول في الذروة الصيفية.

وأكدت الشركة أن من ضمن خطة مجلس الإدارة لزيادة الإنتاج انطلاق الأعمال لتنفيذ محطة توليد بجنوب طرابلس بقدرة “1300 ميغاوات” لتكون داعما مهما للشبكة العامة للكهرباء ولتسد الطلب المتزايد على الطاقة.

وقالت الشركة إنها أطلقت مشروع الأقساط المصرفية وتسديد فواتير الكهرباء القادمة عبر المصرف مقابل عرض بإلغاء الديون السابقة حتى لحظة تسجيل المستهلكين ببرنامج الأقساط، مبينة أنه سيتم احتساب تسعيرة 30 درهما لفواتيرهم الجديدة وستكون على شكل أقساط يسيرة، وفي المقابل لن يتم إلغاء ديون من يريدون تسديد الفواتير بشكل نقدي وستكون تسعيرتهم 40 درهما، وفق الشركة.

كما أطلقت إدارة الشركة مشروع العدادات الإلكترونية الذكية الموسع للمستهلكين (المنزلي – الصناعي – التجاري – الزراعي) التي سيتم ربطها بمنظومات التحكم إلكترونياً، ومن المستهدف أن يتم تركيب مليون عداد تقريبا خلال سنة 2023، ما سيسهم بشكل كبير جداً في برنامج ترشيد استهلاك الطاقة .

وأضافت الشركة أنها قامت بتجديد جزء كبير من خطوط نقل الطاقة التي لم يتم تجديدها منذ زمن طويل، الأمر الذي تسبب سابقا في عدم قدرة المحطات على نقل طاقة إنتاجها الكاملة وتوزيعها، وهذا ما سيوفر سهولة نقل وتوزيع الطاقة المنتجة من المحطات بشكل كامل، بحسب الشركة.

