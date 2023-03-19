العرفي: جلسة الغد ستخصص لاختيار لجنة القوانين الانتخابية

أكد عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، أن “جلسة غد الإثنين ستخصص لاختيار أعضاء اللجنة المكلفة بالقوانين الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وقال العرفي، في تصريح صحفي، إن “اللجنة ستتكون من 6 أعضاء بناءً على عدد الدوائر الانتخابية في ليبيا وهي 13 دائرة”.

وأضاف أنه “سيكون هناك صراع قوي بين الأعضاء من أجل أن تمثل الــ13 دائرة؛ لذلك أعتقد لن نصل إلى توافقات فيما بين الدوائر أو حتى داخل الدائرة الواحدة”.

وأردف؛ “فبالتالي سيسند الأمر إلى هيئة رئاسة المجلس لاختيار 6 أعضاء يمثلون المجلس لإنجاز القوانين الانتخابية”.

وأكمل؛ “قد يكون معيار اختيار الأعضاء الـ 6 بحسب الأقاليم الثلاث بواقع عضوين من كل إقليم؛ وقد يكون معيار الكفاءة والخبرة القانونية هي الأساس في الاختيار”.

وختم موضحًا أن “التعديل الدستوري الـ 13 حدد مدة إنجاز القوانين الانتخابية في غضون شهرين؛ وبالتالي اللجنة المشتركة 6+6 أمامها شهرين لإنجاز القوانين الانتخابية”.