ليبيا – استغرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إثارة موضوع اليورانيوم الآن بينما تنكب ليبيا بمعية المجتمع الدولي على تسخير كل قواتها البشرية والأمنية والمالية للخروج من مستنقع المراحل الانتقالية والذهاب نحو انتخابات وطنية، خاصة بعد دعم مجلس الأمن الدولي لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي التي تهدف إلى تشكيل لجنة تعمل على تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق محددة زمنياً لإجراء انتخابات خلال العام الحالي.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لـ “إندبندنت عربية”، رأى بأن التوقيت الذي عاد فيه ملف اليورانيوم غريب جدًا، خصوصًا أن ليبيا كانت استغنت عن طموحها النووي منذ عام 2003، ثم شهدت البلاد انفلاتًا أمنيًا وسياسيًا بعد ثورة فبراير عام 2011، مما ولّد حالة من الفوضى وعدم الرقابة لأي مخزون من مخزونات الثروات الليبية على غرار الكعكة الصفراء.

وقال بن شرادة: “اختفاء اليورانيوم ثم العثور عليه بعد يوم بكمية تقترب من ضعف البراميل المفقودة مجرد إشاعة تحركها أطراف دولية لتبديد الجهود المحلية والأممية وإفشال مشروع الانتخابات”.

بن شرادة: اختفاء اليورانيوم مجرد إشاعة تحركها أطراف دولية لإفشال مشروع الانتخابات

