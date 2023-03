العرفي يتحدث للأحرار عن اختيار لجنة “6+6″، وميزانية حكومة باشاغا

قال عضو مجلس النواب “عبدالمنعم العرفي” إن جلسة المجلس المزمع عقدها غدا ستكون مخصصة لبحث مسألة تشكيل لجنة 6+6 التي ستوكل لها مهمة وضع القوانين الانتخابية.

وأوضح العرفي في تصريح للأحرار، أنه لا توجد آلية واضحة لكيفية اختيار اللجنة، مشيرا إلى احتمالية أن توكل هذه المهمة إلى رئاسة المجلس.

وتابع العرفي أن اللجنة التي ستشكل ستراعي الأقاليم الثلاثة للدولة، بحيث يتم اختيار عن كل إقليم عضوين في اللجنة؛ وذلك لضمان تمثيل جميع الليبيين.

واستبعد العرفي بحث مسألة إقرار الميزانية المقدمة من حكومة باشاغا لعام 2023، قبل مثول هذه الحكومة أمام المجلس لمساءلتها عن عملها.

