وفد من الخارجية الأميركية في بنغازي

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، بأن وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وصل إلى بنغازي للاجتماع مع قيادات عسكرية ونيابية.

وذكرت منصة «فواصل» أن الزيارة تشمل لقاء عدد من المسؤولين، أبرزهم قائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأضافت أن الوفد سيبحث المستجدات السياسية في البلاد «وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري».

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت أن ليف ستقوم بجولة تشمل الأردن ومصر ولبنان وتونس في الفترة من 15 إلى 25 مارس (آذار) الجاري.