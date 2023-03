ليبيا – وجه رجل الأعمال حسني بي رسالة إلى حكومة تصريف الأعمال طالب فيها باستبدال دعم المحروقات.

بي وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال: “رسالة للحكومة، قيمة دعم المحروقات والغاز عام 2022 كلفت كل مواطن فرد 10 آلاف دينار وكل أسرة 60 ألف دينار، أرجوكم استبدلوا الدعم كفى إفقارًا الشعب”.

