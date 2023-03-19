تزاحم على محطات الوقود في مدن غرب ليبيا

اشتكى مواطنون ليبيون من التزاحم أمام محطات الوقود في طرابلس وبعض المدن بغرب البلاد، ما أدى إلى اصطفاف طوابير السيارات، للتزود بالكمية المطلوبة، في وقت نفت فيه شركة البريقة لتسويق النفط وجود أزمة في الوقود، وأرجعت التزاحم إلى «حرص المواطنين على التزود بالوقود استعداداً لشهر رمضان الفضيل».

وحرص مواطنون اليوم (الأحد) على تصوير اصطفاف السيارات لمسافات طويلة أمام بعض محطات التزود بالوقود، من بينها الواقعة في شارع «السيدي» في طرابلس، بالإضافة إلى محطات أخرى ببعض المدن القريبة من المدينة.

وقالت شركة البريقة في بيان مساء السبت، إنه «لوحظ من خلال متابعة عمل المحطات حالة من الازدحام المبرر، نظراً لما درجت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الدينية التي يتم فيها ازدياد الطلب على الوقود، وباقي السلع، استعداداً للشهر الفضيل».

غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مدير العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط في طرابلس حاتم بن شعبان، أن سبب الازدحام على محطات الوقود بالمنطقة الغربية؛ هو امتناع شركة «الطريق السريعة لتوزيع الوقود» عن سحب مخصصاتها اليومية بسبب خلافات داخلها.

وأوضح بن شعبان في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار» أن هذه الشركة تغطي نحو 70 في المائة من محطات الوقود في المنطقة الغربية؛ ما أدى إلى توجه المواطنين إلى مدينة طرابلس للتزود بالوقود؛ مؤكداً أنهم «بصدد العمل على حل أزمة الازدحام بأسرع وقت ممكن».

وعلى الرغم من توضيح شركة البريقة أسباب التزاحم، فإن كثيراً من المواطنين عبَّروا عن «استغرابهم من حدوث أزمة في بلد مُنتج للنفط، وتعاني بعض مناطقه شح الوقود، كما يحدث بجنوب البلاد، مما يدفع المواطنين لشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم (الأحد) أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 1.2 مليون برميل يومياً، بينما ارتفع إنتاج المكثفات 55 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية، علماً بأن إنتاج البلاد من النفط سجل في 14 مارس (آذار) الجاري، مليوناً و203 آلاف برميل في اليوم.

وطمأنت شركة البريقة بأن «محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور، وعلى مدار الساعة»؛ وحثتهم على عدم التزاحم.

وجددت شركة البريقة لتسويق النفط مساء السبت، دعوة أصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبة في التزود من قبل الشركات التابعة التوجه إلى التزود مباشرة من مستودعات الشركة، عملاً بتوجيهات «الحكومة الوطنية» المؤقتة؛ شريطة أن تكون «ضمن المحطات المعتمدة لدينا بمنظومة المبيعات المركزية، ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد».