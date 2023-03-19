النائب العام يأمر بحبس 3 وافدين لإدخالهم مواد طبية منتهية الصلاحية

أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة وافدين من الجنسيتين السودانية والفلسطينية احتياطياً؛ بتهمة إدخال مواد طبية منتهية الصلاحية، وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية وبيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي أدخلتها في نظام عملها.

وبحسب بيان النيابة العامة، فإن رئيس النيابة، بمكتب المحامي العام – طرابلس، بحث المعلومات التي تشير إلى تجاه إرادة ثلاثة وافدين، من حملة الجنسيتين السودانية والفلسطينية، نحو خرق التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية، بإدخالهم أصنافاً من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها.

وأضاف بيان النيابة العامة، أن البحث أبَان صحة واقع جمع الجناة لمواد طبية منتهية الصلاحية، وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية، ثم قاموا ببيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها، وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين حبساً احتياطياً .