معزب: صالح يحرص للظهور أمام الرأي العام بأنه يقوم بكل ما يمكن من أجل إجراء الانتخابات

ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن يدخل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مواجهة مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، بل سوف يكتفي بما أطلقه من تصريحات، ومن المحتمل أيضاً أن يجتمع الاثنان في أقرب فرصة.

معزب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأى أن ما أثار غضب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من تصريحات المبعوث الأممي هو اتهامه للنواب والدولة بعرقلة الانتخابات.

وأوضح أن عقيلة صالح يحرص بدرجة كبيرة على الظهور أمام الرأي العام بأنه يقوم بكل ما يمكن عمله، من أجل التمهيد لإجراء الانتخابات، من إعداد قوانين وإقرار تعديل دستوري، مضيفاً أن هذه القوانين والتشريعات لا يمكن أن تقود للانتخابات، كونها تسمح بترشح كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، وهو ما أوجد كثيرًا من الاعتراضات أمام تمريرها، خصوصًا في المنطقة الغربية، وللأسف صالح يدرك ذلك جيدًا، مستبعدًا أن تتوصل اللجنة المشتركة (6+6) لأي توافق مستقبلي حولها.

