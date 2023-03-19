الحداد يُطلع المنفي على خطوات إنشاء قوة عسكرية مشتركة لتوحيد المؤسسة العسكرية

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، مع رئيس الأركان العامة، محمد الحداد، الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد.

المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أوضح في منشور له، أن الحداد أطلع المنفي على الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق الليبية، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية، وفق المنشور.

وفي وقت سابق، تسلّم المنفي من قبل مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان نتائج الحوارات التي يسرتها مجموعة العمل لأكثر من 500 ليبي مُشارك من شرائح مجتمعية مختلفة.

وبدوره أكد أن المجلس الرئاسي يولي مسألة تعزيز حالة حقوق الإنسان في ليبيا أهمية قصوى ويرحب بجهود مجموعة العمل التي يجب أن تكون مكملة للجهود الوطنية، ومبنية على أسس المشاركة والشمول، بحسب ما جاء في منشور للمكتب الإعلامي.