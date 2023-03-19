النائب العام: من لديه حق في “القوشي” سيحصل عليه والمنطقة لن تعود لما كانت عليه

قال النائب العام الصديق الصور، إن من لديه حق في منطقة “القوشي” سيحصل عليه، وغير ذلك فإن المنطقة لن تعود لما كانت عليه، مشيراً إلى أن غالبية الشقق “مُفتكّة” بالقوة منذ 2011، وبعض قاطنيها اشتروها بمبدأ “الخلو” من أشخاص لا يملكونها أصلاً.

وأضاف الصور في تصريحات، إن هناك من يطالب بالتعويض كمتضرر وساكن في شقة، ثم يثبت أنه “يحتلها” وبأنها ملك لشخص آخر، لافتاً إلى أن الجهات المختصة، تحصر السكان.

واعتبر أن المنطقة “موبوءة وغير صالحة للسكن” وصدر بها قراران للإزالة في 2008 و 2012، موضحاً أن المنطقة تحولت لوكر مخدرات على مستوى ليبيا و قضايا كثيرة في عدة مدن ارتبطت بتجار القوشي.

وأشار إلى ضبط 110 أشخاص خلال الحملة على الممنوعات في المنطقة، وهو رقم كبير جداً، مقارنة بحجمها، قائلاً إن بعض المتضررين من الحملة الأمنية يحاولون التشويش على العمل بوقائع غير حقيقية.