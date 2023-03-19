بالفيديو : اطلاق نار على محتجين اغلقوا مبنى الحكومة في طرابلس… والدبيبة يغادر من الباب الخلفي

تظاهر عدد من الجرحى أمام مقر رئاسة الوزراء اليوم الاحد بطريق السكة في العاصمة طرابلس احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل الحكومة .

وأفاد شهود عيان بأن الجرحى أغلقوا مقر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في طريقة السكة، بعد إطلاق النار عليهم من قبل مجموعات مسلحة مما دفع رئيس الوزراء من المغادرة من البوابة الخلفية .

وبحسب شهود عيان فأن اطلاق النار على الجرحى المتظاهرين جاء من قبل المدعو يحي الأحرش حراسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التابع للكتيبة 166 نفس الكتيبة التابع لها ابراهيم الرايس رئيس جهاز الطب العسكري المتظاهر ضده .

وهدد المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة بالعاصمة طرابلس بإغلاق كافة الطرق بالمدينة في حال لم ينفذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية مطالبهم.