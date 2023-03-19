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اللواء 128 المعزز يسير دوريات عسكرية نحو منفذ أيسين مع الجزائر

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

سيّر اللواء 128 المعزز بالقوات المسلحة عددا من الدوريات العسكرية، التي انطلقت من قاعدة غات العسكرية نحو منفذ إيسين ومنها إلى معبر تخرخوري الحدودي من ثم إلى نقطة إيمي ننغ، وعلى طول الشريط الحدودي الواقع بين ليبيا والجزائر، وذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن بسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع للوطن وتأمين حدوده.

وتأتي هذه الدوريات في إطار العمل المستمر من اجل تامين الحدود والمناطق الحدودية ومطاردة عصابات الاتجار بالبشر والمخدرات والجماعات الإرهابية العابرة للحدود

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قناة ليبيا الحدث

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