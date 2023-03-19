تفاصيل مداهمة والقبض على تاجري حشـيـش وخـمـور في بنغازي

ألقي جهاز البحث الجنائي القبض على تاجري ممنوعات في مدينة بنغازي ضمن الحملة الأمنية الواسعة التي أطلقتها الأجهزة الأمنية بمشاركة الجيش الليبي للقضاء على تلك الظاهرة.

جاء ذلك بعد تلقي إدارة التحريات بجهاز البحث الجنائي على معلومات مصدرية تفيد بمكان إختباء أثنين من تجار المخدرات في منطقة شبنه في مدينة بنغازي.

وبعد التأكد من المعلومات وأخد أذن من النيابة العامة تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على أثنين من تجار الممنوعات وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش إضافة لخمور محلية الصنع وتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.