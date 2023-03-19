تعرضوا للرماية..متظاهرون في طرابلس يرفضون قرار الدبيبة بتخصيص علاج الجرحى المدنيين والعسكريين لجهاز الطب العسكري

أخبارليبيا24- خاص

تظاهر عشرات من الجرحى أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس اليوم الأحد، رافضين قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بتخصيص العلاج للجرحى المدنيين والعسكريين لجهاز الطب العسكري.

واتهم المتظاهرون في حديث لـ”أخبارليبيا24″ عناصر الأمن المرافقة لرئيس الحكومة بالرماية عليهم بقيادة شخص يدعى يحي الأحرش التابع لكتيبة 166 والتي ينتمي لها رئيس جهاز الطب العسكري إبراهيم الرايس والمتحصل على صلاحيات القرار المفروض.

وأوضح المتظاهرون، أنه لم تسجل أي إصابات في صفوفهم، وأنهم مستمرون في الاحتجاج المدني وفي حال تقاعس رئيس الحكومة في التعامل مع مطالبهم سيتم تصعيد الموقف وإغلاق شوارع العاصمة طرابلس على حد قولهم.

وأعلن خلال اليومين الماضيين عدداً من عمداء بلديات المنطقة الغربية وأعيان المكونات الاجتماعية بالمناطق رفضهم لقرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بنقل الملف العلاجي من مركز طب الطوارئ والدعم إلى جهاز الطب العسكري.

وطالب عمداء البلديات بالمنطقة الغربية في بيان تابعته “أخبارليبيا24” استمرار التعامل في تغطية حالات الطوارئ وإسعاف وإنقاذ وعلاج الجرحى المصابين مع مركز طب الطوارئ والدعم وفق الاتفاقيات والخطط المتفق عليها.

وأبدى عمداء البلديات استغرابهم لهذا القرار، مؤكدين أن إسناد ملف العلاج إلى جهاز الطب العسكري سيؤثر سلبا في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وجاء هذا البيان تزامناً مع احتجاجات واسعة من الجرحى في الداخل والخارج، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية نظمها الجرحى أمام مقر رئاسة الوزراء، يعبرون فيها عن رفضهم للقرار رئيس الحكومة الذي صدر بخصوص حل جميع اللجان الخاصة بمتابعة علاج الجرحى بغض النظر عن جهة تشكيلها في مطلع مارس الجاري.