القوات المسلحة تسير شحنة من الوقود لمحطات التوزيع ببلدية أوباري

قامت القوات المسلحة بتسيير عدد من الصهاريج المحملة بالمحروقات إلى بلدية أوباري، وذلك في إطار ضمان عملية تزويد الوقود بمختلف محطات التوزيع.

وأوضح مراسلنا في البلدية، أن الشحنة بلغت قرابة 11 صهريج موزعة على مختلف المحطات، مشيرا إلى أن الكمية المرسلة سيتم توزيعها مجانا على المواطنين.

وتأتي هذه البادرة، استجابة لحاجة سكان المنطقة والمناطق المجاورة لتوفير الوقود الذي يشهد نقصا ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في خلق الازدحام أمام المحطات واستغلال تجار السوق السوداء لهذه الأزمة، ببيع الوقود بأسعار باهضه أرهق قدرات ذوي الدخل المحدود.