أمن طرابلس تكشف حقيقة اصابة شخص بعيار ناري امام رئاسة الوزراء

نفت مديرية أمن طرابلس عبر مكتبها الإعلامي، اليوم الاحد حول ماتردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود شخص من المتضاهرين مصاب بعيار ناري بمصحة الخليل .

وفي وقت سابق، تظاهر عدد من الجرحى أمام مقر رئاسة الوزراء اليوم بطريق السكة في العاصمة طرابلس احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم من قبل الحكومة .

وقالت مديرية الأمن في بيان لها ، أن ننفي خبر نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيس بوك) مفاده وجود شخص من المتضاهرين مصاب بعيار ناري متواجد بمصحة الخليل بدائرة مركز شرطة باب بن غشير.

وبحسب مديرية أمن طرابلس يأتي هذا النفي بعد التواصل مع دوريات قسم شرطة النجدة المتمركزة امام رئاسة الوزراء وتمت الافادة بإن الخبر عاري عن الصحة .

وأشارت مديرية الأمن الى أن مجموعة اشخاص من الجرحى يطالبون بحقوقهم المشروعة دون حدوث اي مشاكل امام رئاسة الوزراء .