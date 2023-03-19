«أبوجناح» يبحث مع رجال الأعمال الفلسطينيين التعاون المشترك بمجال الصحة والدواء

التقى وزير الصحة بحكومة الدبيبة رمضان أبو جناح، اليوم الأحد، مع السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحّال، ووفد من غرفة التجارة ورجال الأعمال الفلسطينيين، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون المُشترَك بين ليبيا وفلسطين في مجال الصحة والدواء.

وأوضح حساب رمضان أبو جناح على فيسبوك، أن الاجتماع شارك فيه رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة؛ محمد الرعيض، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الصحة، ومديري إدارات الصيدلة والموارد البشرية.

وتابع البيان، موضحًا أنه خلال اللقاء جرى التباحث لتعزيز آفاق التعاون الصحي بين البلدين، في مجال تصدير الأدوية عبر تسجيل الشركات والمصانع الفلسطينية المصدرة للإمدادات الطبية، داخل وزارة الصحة الليبية.

ومن جانبه، رحب أبو جناح بالسفير القائم والوفد المُرافق له، وأشار إلى العلاقات الليبية-الفلسطينية الوطيدة، وأكد أن وزارة الصحة الليبية ترحب بالتعاون معها في الجانب الصحي وفق الإجراءات والقوانين المعمول بها في ليبيا .

وعلى نحو متصل، ذكر رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية، أنه اطّلع خلال زيارته الأخيرة لدولة فلسطين على مستوى الخدمات التي تقدمها شركات ومصانع الأدوية الفلسطينية والتي لها سابقة في تصدير الأدوية لدول الأردن والجزائر والسعودية، مشيدًا بجهودها في توسيع قدراتها وخطوط إنتاجها .