الدبيبة يبحث مشروع إنشاء 500 مدرسة

عقدت حكومة الوحدة، مساء اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة مشروع إنشاء 500 مدرسة جديدة، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا، وعدد من مديري الإدارات بوزارة التعليم وديوان المحاسبة.

ووفقا لمنصة حكومتنا التابعة للحكومة، فأن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات النهائية لانطلاق المشروع وفق التصاميم والمواقع المُعتمدة من فريق العمل المكلف، حيث شدد الدبيبة على ضرورة التركيز على ثلاثة برامج في هذا المجال، أهمها الجدول الزمني للتنفيذ والقضاء على مدارس الصفيح نهائيا والمتابعة والإشراف الفني المتواصل، إلى جانب اعتماد خطة الصيانة الشاملة لعدد من المدارس المتهالكة، وصرف الميزانية التشغيلية للمدارس وفق معايير محددة لضمان توفير الخدمات الأساسية للمدارس.