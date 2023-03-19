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تفاصيل مثيرة في القبض على شخص بتهمة خطف مواطن في طرابلس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن تمكن مكتب البحث الجنائي طرابلس من القاء القبض على شخص قام رفقة أخرين بخطف وحجز حرية أحد المواطنين .

وبالإشارة إلى البلاغ الوارد إلى مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس بشأن قيام مجموعة أشخاص مجهولين الهوية بخطف أحد المواطنين والاعتداء عليه بالضرب وحلاقة شعر رأسه.

وباشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس موضوع البلاغ وبالتواصل والتنسيق مع المشتكي تم التعرف على أحد المتهمين في الواقعة؛ وتم ضبطه وجلبه إلى المكتب .

وبالاستدلال معه أعترف بارتكابه للواقعة رفقة شخصين أخرين.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله وأحيل إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص؛ هذا ولازال البحث والتحري مستمرين لضبط الشخصين الأخرين.

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