معددًا نتائجه..العكاري: قرار توحيد سعر الصرف كان قرارًا صائبًا

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اعتبر عضو لجنة توحيد سعر الصرف التابعة لمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري أن قرار توحيد سعر الصرف كان قرارًا صائبًا.

وقال العكاري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”توحيد سعر الصرف عند 4.5 دينار قرار أكثر من صائب”.

وتابع عضو اللجنة :”أفتخر انني كنت من ضمن لجنة سعر الصرف، كان أفضل وسيلة لمحاربة الحاويات الفارغة، ومعالجة مشكلة السيولة”.

وأضاف العكاري :”القرار كان أفضل وسيلة لمعالجة عجز الميزانية وميزان المدفوعات، وأفضل وسيلة لمعالجة سداد الديون المتراكمة على الدولة مثل دفع علاوة الأبناء والزوجة”.

وأكد قائلا :”كان أفضل وسيلة لحماية احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، كما أنه أعطى الدولة القدرة على معالجة المرتبات المتدنية”.

وذكر العكاري :”القرار أعطى الدولة القدرة على الصرف على كثير من المشاريع والتي أصبحت موجودة على الأرض تشاهدها فقط العين الصافية غير الملوثة بالتوجهات السياسية”.