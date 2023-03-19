مفاجأة صادمة.. العالم الهولندي المثير للرعب بشأن الزلزال يضم ليبيا لتوقعاته

عادت توقعات عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، مجددًا إلى دائرة الضوء، فهذه المرة أدرج ليبيا ضمن توقعاته المثيرة للجدل والرعب حول العالم.

ونشرت الهيئة التي يتبعها الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس على «تويتر»، مساء السبت، تنبؤات بشأن حدوث نشاط زلزالي يصاحبه تقلبات في الغلاف الجوي، والمفاجأة غير السارة أن ليبيا ظهرت في الخريطة المنشورة إلى جانب العراق وإيران وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والهند.

ولم توضح الهيئة موعد الهزة، لكنها كتبت أنه «كان من الصعب تمييز تقلبات الغلاف الجوي في الأيام الأخيرة. وهذه هي أحدث تقديراتنا» في إشارة الى النشاط الزلزالي المقبل.

ويتوقع هوغربيتس حدوث نشاط زلزالي مرتبط بتقلبات في الغلاف الجوي، حيث ظهرت مدن شرق ليبيا ضمن الخريطة المرفقة.

وأتبعها الأحد بتوقعات في تغريدة على «تويتر» تقول إنه «إذا كنت تقيس معدل حدوث الزلزال. فإنه يمكن أن يكون هناك 175 يومًا بين الزلازل الكبيرة. وبالمثل، يمكن أن يكون هناك 5 زلازل كبيرة في 4 أيام. يجب دراسة حدوثها المحدد في الزمان والمكان بعناية، وليس التشويش عليها من خلال التأكيد على متوسط قوتها».

ويبني العالم الهولندي تنبؤاته على حسابات هندسية تركز على حركة الكواكب واصطفافها وانعكاسها على الأرض، لا سيما مع كوكب الزهرة، غير أن نظرياته أثارت انتقادات علماء مختصين في الجيولوجيا نفوا وجود علاقة بين تأثير الكواكب على حدوث الزلازل المدمرة، إلى جانب غياب نظريات علمية مثبتة حول التوقع بموعد وقوع الهزات الأرضية.