الخليج العربي للنفط: تغيير خط الغاز القديم بحقل النافورة 

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط التنسيق بين منسقة الصيانة ومنسقة العمليات بحقل النافورة على تغيير خط الغاز القديم المتهالك في المحطة 5 .

وأوضحت الشركة في بيانها أن تغيير الخط سيأتي بسبب “كثرة التسربات بالخط القديم وإنشاء خط آخر جديد من فاصل الإنتاج بالمحطة إلى slug catcher وذلك لتغذية ضواغط الغاز للمساهمة في عملية الرفع بالغاز بالشكل المعتاد”.

وتابعت الشركة في بيانها أن “وحدة صيانة الأنابيب بحقل النافورة تقوم حاليا بإنشاء خط جديد للغاز بطول 50 متر ، و بقطر 24 بوصة بعد أن تمت إزالة الخط القديم بالمحطة ، وذلك بعد أخذ كافة تدابير السلامة من الكشف عن الغاز والمتابعة من قبل اخصائي السلامة وطواقم الإطفاء في حالة حدوث أي حالة طارئة”.