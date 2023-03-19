النيابة العامة تأمر بحبس ثلاثة وافدين لبيعهم مواد طبية منتهية الصلاحية

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كشف مكتب النائب العام اليوم الأحد، أن النيابة العامة أمرت بحبس ثلاثة وافدين لبيعهم مواد طبية منتهية الصلاحية.

وأوضح المكتب أن رئيس النيابة، بمكتب المحامي العام – طرابلس، بحث المعلومات التي تشير إلى اتجاه إرادة ثلاثة وافدين، من حملة الجنسيتين السودانية والفلسطينية ، نحو خرق التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية.

وأضاف مكتب النائب العام أن المعلومات تفيد بأن المتهمين الثلاثة يدخلون أصنافاً من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها.

وذكر المكتب أن البحث أبان صحة واقع جمع الجناة لمواد طبية منتهية الصلاحية؛ وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية؛ ثم قاموا ببيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها.

وأشار مكتب مكتب النائب العام إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمين حبساً احتياطياً .