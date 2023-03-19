أبناء “بوعجيلة”: والدنا ضحية صفقات سياسية ونناشد أبناء ليبيا مساندتنا

قال أسرة وأبناء بوعجيلة مسعود في بيان صادر عنهم: والدنا ضحية صفقات سياسية ونناشد أبناء ليبيا مساندتنا وسط صمت سلطات طرابلس.

وأضاف البيان، أن بوعجيلة خُطف من منزله من قبل القوة المشتركة بمدينة مصراته ونقل إلى أمريكا منذ أكثر من 4 أشهر.

وأكد البيان، أن هناك سكوت تام من السلطات في طرابلس خاصة النائب العام ووزير العدل وعدم تعاونهم في معرفة مصيره خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة. وفقا لهم..

وأشار البيان إلى أنه، لم تكلف السلطات محاميا للدفاع عنه أو تساعدنا في التواصل معه أو تكليف السفارة الليبية أو القنصلية لزيارته.

وناشدت أسرة “بوعجيلة” في بيانها الرأي العام مساندتهم والوقوف معهم في هذه المحنة.