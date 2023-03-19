القطراني يشدد على التعاون بين الحكومة الليبية وجمعية الهلال الأحمر الليبي

العنوان – بنغازي

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، اليوم الأحد على ضرورة ترسيخ التواصل المشترك بين جمعية الهلال الاحمر الليبي والحكومة الليبية تحسبًا لأي طارئ.

وأضاف القطراني خلال لقائه رئيس الجمعية مرعي الدرسي ، ومدير مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر تامر رمضان، أن التواصل من أجل الاضطلاع بدورهما الإنساني المتمثل في مد يد العون في مجالات العمل الإنساني.

وبحث اللقاء أهمية التعاون بين الحكومة الليبية وجمعية الهلال الأحمر من خلال بروتوكول تعاون مشترك لمواجهة الكوارث وخدمات الإغاثة.

وأكد نائب رئيس الحكومة أن هذا البروتوكول سيساهم في تقديم المساعدة للمتضررين في الأزمات وحالات الطوارىء للمنطقة خاصة مدينة المرج التي تعرضت لعدد من الهزات الأرضية خلال الأيام الماضية .