المرعاش: غموض مبادرة باتيلي سبب التوجس المصري منها

رأى المحلل السياسي كامل المرعاش أن التوجس المصري من مبادرة باتيلي بسبب غموضها وعدم التعامل بأهمية مع ما أنجزته الجهود المصرية في تقريب وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

وأضاف المرعاش في تصريح صحفي أن “مصر تخشى من أن يكون الهدف من مبادرة باتيلي إبقاء الوضع الراهن على ما هو عليه، واستمرار حالة الفوضى في ليبيا”.

وأكد المرعاش أن “باتيلي ما زال لديه بعض الوقت لتدارك الأخطاء والإعلان عن مبادرته بكل تفاصيلها دون أن يتعمد تهميش بعض الأطراف الوطنية الليبية”.

وحول مصير مبادرة باتيلي، قال المرعاش: “كل هذا بالطبع سيؤدي إلى فشل مبادرة باتيلي وربما سيكون هذا المبعوث هو الأسوأ بين كل المبعوثين السابقين شكلا ومضمونا”.