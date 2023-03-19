عملية أمنية مشتركة تحبط وصول شحنة ممنـوعـات لمدينة بنغازي

أسفر التعاون بين الإدارة الرئيسية لجهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي وفرع الجهاز بطبرق عن إحباط وصول شحنة ممنوعات لمدينة بنغازي.

جاء ذلك بعد تلقي مكتب شؤون البوابات والتمركزات الأمنية بجهاز البحث الجنائي ببنغازي لمعلومات من فرع الجهاز بطبرق مفادها تجهيز تجار المخدرات بمدينة طبرق لنقل شحنة متنوعة من الممنوعات إلى مدينة بنغازي.

وبعد تحصل مكتب شؤون البوابات والتمركزات الأمنية على تفاصيل العملية وساعة الانطلاق من طبرق ومواصفات السيارة المستخدمة في عملية النقل نصب أفراد المكتب استيقافا بالبوابة الامنية الالكترونية (سيدي علي) أسفر عن ضبط السيارة المشتبه فيها.

وبتفتيشها تبين أنه بداخلها شخصان بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش إضافة لكمية أخرى متنوعة من حبوب الهلوسة.

وبالانتقال بهم إلى مقر الجهاز الرئيسي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي وخلال الاستدلال معهم أعترف المقبوض عليهم بما نسب إليهم فتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.