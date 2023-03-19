البحث الجنائي: إحباط وصول شحنة ممنوعات من طبرق إلى بنغازي

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كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأحد، عن ضبط شحنة ممنوعات كانت في طريقها من مدينة طبرق إلى بنغازي.

وأوضحت الإدارة أن مكتب شؤون البوابات والتمركزات الأمنية بجهاز البحث الجنائي ببنغازي تلقى معلومات من فرع الجهاز بطبرق مفادها تجهيز تجار المخدرات بالمدينة لنقل شحنة متنوعة من الممنوعات إلى بنغازي.

وذكرت أنه بعد تحصل مكتب شؤون البوابات والتمركزات الأمنية على تفاصيل العملية وساعة الانطلاق من طبرق ومواصفات السيارة المستخدمة في عملية النقل نصب أفراد المكتب استيقافا بالبوابة الأمنية الإلكترونية (سيدي علي) أسفر عن ضبط السيارة المشتبه فيها.

وأشارت الإدارة إلى أنه بتفتيشها تبين أنه بداخلها شخصان بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش إضافة لكمية أخرى متنوعة من حبوب الهلوسة.

وأفادت أنه بالانتقال بهم إلى مقر الجهاز الرئيسي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي وخلال الاستدلال معهم اعترف المقبوض عليهم بما نسب إليهم فتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.