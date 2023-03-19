السفير الإيطالي يبحث رفع قيود بلاده على الطيران الليبي

بحث رئيس مصلحة الطيران المدني “محمد اشليبك” اليوم الأحد مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ” جوزيبي بوتشينو ” القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية على شركات الطيران الليبية بين البلدين وكيفية وضع الية لرفع هذه القيود .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر مصلحة الطيران المدني بطرابلس بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي بحكومة الوحدة الوطنية ” خالد السويسي ” وكل من رئيس مصلحة المطارات ” محمد فساطوي ” ومقرر لجنة التواصل مع الجانب الإيطالي لإعادة الحركة الجوية بين البلدين ومدير مكتب مقاييس سلامة للمطارات ، والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط .

وحسب الصفحة الرسمية للمصلحة فقد قدمت مصلحة الطيران على هامش اللقاء عرضا مرئيا يوضح آلية برنامج العمل المتعلقة لرفع القيود والإيفاء لمتطلبات رفع الحظر الجوي وعرض نسبة الإنجاز التي تم تحقيقه، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في تنفيذ برنامج تعزيز آمن للطيران المدني.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على المواعيد المحددة بالانتهاء لمجال العمل المطلوب، وعلى زيارة الفريق الفني للطيران المدني الإيطالي إلى ليبيا والاجتماع مع الإدارات المختصة بمصلحة الطيران المدني الليبية في مدة أقصاها شهر بحيث يتم في هذا الاجتماع الاتفاق على وضع حلول مناسبة بين البلدين.

وأعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا عن دعمه التام للآلية التي تم إنجازها، مؤكدا بأنه سوف ينقل الصورة واضحة إلى سلطة الطيران المدني الإيطالي.