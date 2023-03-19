التخلص من 2 طن من مخالفات الحرب في هذه المناطق

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد عن قيام مكتب تفكيك المتفجرات التابع لادارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وبالتعاون مع فرع الجهاز الجبل الغربي في منطقة الظهيرة بمدينة غريان بعملية التخلص من مخلفات الحرب التي تم تجميعها من عدة مناطق من جنوب طرابلس والجفارة والجبل الغربي.

حيث تم التخلص من 2 طن من هذه المخالفات في اليوم الأول الثلاثاء الماضي وفي اليوم الثاني الاربعاء من الاسبوع الماضي تم التخلص من 4 طن من إجمالي 20 طن.

هذا وتم التخلص من المخلفات وفق معايير وشروط السلامة ؛ ولازال العمل مستمر لحين التخلص من باقي الكمية.