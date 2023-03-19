إحباط وصول شحنة ممنوعات من طبرق إلى بنغازي

العنوان – بنغازي

أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الأحد، ضبط شحنة ممنوعات كانت في طريقها من مدينة طبرق إلى بنغازي بعد تعاون بين فرعي الجهاز في المدينتين.

وأضافت الإدارة أن معلومات وردت لمكتب شؤون البوابات والتمركزات الأمنية بجهاز البحث الجنائي ببنغازي من فرع الجهاز بطبرق مفادها تجهيز تجار المخدرات بالمدينة لنقل شحنة متنوعة من الممنوعات إلى بنغازي.

وأوضحت أن أفراد مكتب شؤون البوابات والتمركزات الأمنية أقاموا استيقافا بالبوابة الأمنية الإلكترونية (سيدي علي)، بعد تحصلهم على تفاصيل العملية وساعة الانطلاق من طبرق ومواصفات السيارة المستخدمة في عملية النقل أسفر عن ضبط السيارة المشتبه فيها.

وأفادت أنه بتفتيشها تبين أنه بداخلها شخصان بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش إضافة لكمية أخرى متنوعة من حبوب الهلوسة.

وأفادت أنه بالانتقال بهم إلى مقر الجهاز الرئيسي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي وخلال الاستدلال معهم اعترف المقبوض عليهم بما نسب إليهم فتم إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.