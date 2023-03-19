الحداد يعرض على المنفي خطوات تأسيس قوة عسكرية مشتركة من كافة المناطق

طرابلس 19 مارس 2023 (وال)– اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد المنفي الأحد، مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن رئيس الأركان العامة محمد الحداد قدم إحاطة، كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كافة المناطق.

وأوضح المكتب الإعلامي أن القوة العسكرية المشتركة التي يتم العمل على تأسيسها، ستكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وكان الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق عبدالرازق الناظوري، أكدا خلال مشاركتهما في ندوة رؤساء الدفاع الأفارقة مطلع مارس الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، إلتزامها بإنشاء وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى لتوحيد الجيش الليبي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال