كشف مكتب النائب العام عن حبس 3 وافدين حبسا احتياطيا لخرقهم التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية.

وقال المكتب في بيان له، إن الوافدين من حملة الجنسيتين السودانية والفلسطينية قاموا بإدخال أصناف من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها.

وأضاف المكتب أن المتهمين عمدوا إلى تزوير التواريخ الضامنة للفاعلية؛ ثم قاموا ببيعها لإحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها.

المصدر: مكتب النائب العام

The post حبس 3 أجانب احتياطيا لـ”خرق تشريعات الخدمة الطبية” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار