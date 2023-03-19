النائب العام يأمر بحبس ثلاثة وافدين أدخلوا مواد طبية منتهية الصلاحية

طرابلس 19 مارس 2023 (وال)- أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة وافدين من الجنسيتين السودانية والفلسطينية احتياطيًا؛ بتهمة إدخال مواد طبية منتهية الصلاحية، وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية وبيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي أدخلتها في نظام عملها.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك – بأن رئيس النيابة بمكتب المحامي العام – طرابلس بحث المعلومات التي تشير إلى تجاه إرادة ثلاثة وافدين، من حملة الجنسيتين السودانية والفلسطينية، نحو خرق التشريعات الناظمة للحقوق المرتبطة بتقديم الخدمة الطبية، بإدخالهم أصنافًا من المواد الطبية في دائرة التعامل رغم فقدها للفاعلية والتركيز نتيجة انقضاء مدة صلاحيتها.

وأضاف البيان أن البحث أكد صحة واقع جمع الجناة لمواد طبية منتهية الصلاحية، وتزوير التواريخ الضامنة للفاعلية، ثم قاموا ببيعها إلى إحدى المؤسسات العلاجية التي بدورها أدخلتها في نظام عملها، وهو الأمر الذي اصدر بموجبه المحقق إلى حبس المتهمين حبسًا احتياطيًا. (وال)

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