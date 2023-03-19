باتيلي: الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب

أخبارليبيا24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد اللهِ باتيلي، إن الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب.

واستطرد باتيلي :”إنما تتطلب الانتخابات في ليبيا كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها”.

وأوضح المبعوث الأممي أن من هذه الظروف توفير بيئة آمنة للانتخابات، وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء الحملات الانتخابية.

وأفاد باتيلي أنه لابد من توفير أرضية متكافئة لتنافس حر وشريف بين المرشحين، بالإضافة إلى الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة توفير مدونة سلوك يلتزم بها الجميع، وإقرار آلية إنفاق حكومية شفافة ومنصفة، ومعالجة أي قضايا سياسية، أو إجرائية قد تستجد