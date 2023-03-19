أحمد حمزة: أن تعتبر الحكومة نزول الراتب “بشرى” فهذه أم المصاب

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انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة إعلان حكومة الوحدة الوطنية عن نزول المترب وكأنه بشرى.

وقال حمزة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”نزول الرواتب في ‎ليبيا أصبحت “بشرى وفرحة وإنجاز” للناس، حقوقهم المشروعة والواجب على الحكومة القيام بها، أصبحت هدايا شهرية تتباهي بها الحكومة الفاشلة “.

وتابع :”أم المصائب أن تعتبر الحكومة ومسؤوليها تجهيز المرتبات المتأخرة و المنح والعلاوات على أنه إنجازا تتباهى به، نحن نريد أن نحاسبكم على تأخير صرف المرتبات لا أن نشكركم على إنجازها المتأخر”.

وأضاف رئيس اللجنة :”لانريد رشاوى المنح و العلاوات، و إنما نريد توفير أماكن عمل منتجة للشباب، و إصلاح البنى التحتية المتهالكة، و بناء المدارس و الجامعات و المشاريع الإسكانية و المستشفيات و المصانع، و تقليص الجهاز الجهاز الإدارى المترهل، و غربلة وإعادة تنظيم الجيش و الشرطة وغيره من المطالب المشروعة لهذا الشعب المغلوب على أمره”.

وكان المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حموة أعلن الأحد أنه تم إحالة متريات شهر مارس إلى مصرف ليبيا المركزي لإنهاء إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.