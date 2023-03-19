بالصور.. تفاصيل اقتحام وكر لممارسة الرّذيلة والقبض على 3 شُبّان وفتاة

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع للجيش الليبي، الأحد عن القاء القبض على ثلاثة شُبّان وفتاة، في وكراً لممارسة لرّذيلة وتجارة المخدّرات والخمور.

وبحسب «اللواء 444 قتال»ـ اقتحمت مفرزةٌ من مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبِي باللّواء 444قتال وبعد بلاغ من أحد المواطنين وكراً للرّذيلة وتجارة المخدّرات والخمور، وألقت القبض على ثلاثة شُبّان وفتاة، حيثُ ضُبِطَ بحوزتهم قطع من المخدّرات يتاجرونها.

وتمكّنت مفرزةٌ من مفارز اللّواء 444 قِتال بمنطقة قصر الأخيار من إلقاء القبض على المدعو: (ف، ا ) والمتّهم في قضية قتل المواطن: وسيتم إحالته للنيابة العامة.

وفي السياق، تمكّنت أيضاً الدّوريات الصحراويّة من ضبط سيارة مُحمّلة بأشخاص من جنسيّات أجنبية أثناء محاولة إدخالهم لمدينة طرابُلْس بطريقةٍ غير شرعيّة.