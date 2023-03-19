خلال لقائهن بباثيلي… نساء ليبيات يدعيْن إلى زيادة المرأة في العملية السيسية

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، الأحد في طرابلس، مجموعة من النساء بينهن مرشحات للانتخابات، وأكاديميات، وأعضاء مجالس بلدية، وناشطات في المجتمع المدني، لمناقشة مبادرته الرامية إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات.

وقلت البعثة في بلاغ إن باتيلي شدد خلال الاجتماع على “أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيدا عن كل أشكال التضييق والتهديد.”

كما شجع الممثل الخاص النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علنًا عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد، قائلا إن “ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات.”

من جانبهن دعت الحاضرات إلى زيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح.