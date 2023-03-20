مديرية أمن طرابلس تنفي إصابة أحد المتظاهرين بطلق ناري امام مبنى رئاسة الوزراء

طرابلس 19 مارس 2023م (وال)- نفت مديرية أمن طرابلس اليوم الأحد، ما نشرته عددًا من صفحات التواصل الاجتماعي عن إصابة أحد المتظاهرين بعيار ناري أمام مبنى رئاسة الوزراء.

وأكدت مديرية الأمن – في بيان لها – أنها تواصلت مع دوريات قسم شرطة النجدة المتمركزة أمام مبنى رئاسة الوزراء وتمت الإفادة بأن الخبر عاري عن الصحة.

وأشارت المديرية إلى أن مجموعة أشخاص من الجرحى يطالبون بحقوقهم المشروعة كانوا قد تظاهرون أمام رئاسة الوزراء دون حدوث أي مشاكل.

يُشار إلى أن عددًا من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت أخبار مفادها وجود شخص من المتظاهرين مصاب بعيار ناري متواجد بمصحة الخليل بدائرة مركز شرطة باب بن غشير. (وال)

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